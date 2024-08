Completamente nuda si sdraia in mezzo alla strada | traffico in tilt follia a Milano | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Chissà cosa avranno pensato gli automobilisti milanesi quando all'improvviso una donna dlunga e folta chioma biondo platino si è distesain. Il bizzarro episodio risale al 14 agosto. D'altronde, le alte temperature registrate anel corso di questi giorni sono una vera e propria forma di resistenza fisica e psicologica e c'è chi sembra non aver retto l'ondata di caldo africano che ha investito tutta Italia. La donna,, si dimena sull'asfalto e non sembra volersene andare in nessun modo dsua postazione. "Il caldo dàtesta", afferma una voce fuori campo di un testimone. La donna è riuscita anche nell'ardua impresa di crearein unadeserta a metà agosto.