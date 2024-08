Cittadinanza | Gelmini ‘maggioranza eviti barricate e opposizione non strumentalizzi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Sullo ius scholae è giusto e corretto recuperare il lavoro delle passate legislature e superare i confini delle coalizioni, come bene suggerisce Carlo Calenda. Assicurare laa chi ha completato il ciclo scolastico dell’obbligo è una misura di civiltà che può contribuire ad una positiva integrazione dei migranti di seconda generazione”. Lo afferma Mariastella, senatrice e portavoce di Azione. “Sui diritti -aggiunge- il Parlamento può e deve riappropriarsi del suo ruolo ed è auspicabile che nella maggioranza nessuno faccia lee che nella minoranza non si strumentalizzi la vicenda per ragioni di tornaconto politico”. L'articolononCalcioWeb.