Chiara Ferragni il look audace per l’ultima notte in Grecia tra pizzi e trasparenze

(Di sabato 17 agosto 2024)sta vivendo un’estate davvero diversa dalle precedenti. Dopo lo scoppio dello scandalo Pandoro, avvenuto a dicembre scorso, infatti, la sua vita è radicalmente cambiata, sia a livello lavorativo ma, soprattutto, sul piano personale. Il matrimonio trae Fedez, infatti, è entrato in una profonda crisi e, nei primi mesi del 2024, i due hanno annunciato la separazione, in due diverse interviste televisive. Da allora, la coppia non si sono più fatta vedere insieme, a parte in occasione dei compleanni dei figli Leone e Vittoria Luciae, anche adesso, stanno vivendo delle vacanze separate. Il rapper si trova in Sardegna, dove è stato avvistato con diverse ragazze,, invece, ha passato dei giorni favolosi ine, adesso, si è spostata in Corsica.