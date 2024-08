Tragedia in spiaggia | bambina trova cadavere in acqua

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Una tranquilla giornata estiva si è trasformata in un incubo al Lido Garda di Anzio, dove unaha fatto una macabra scoperta mentre faceva il bagno: il corpo senza vita di un uomo galleggiava a riva. L’incidente è avvenuto giovedì 15 agosto. La, spaventata, è immediatamente uscita dall’e ha avvisato i genitori, che hanno lanciato l’allarme.Leggi anche: Domenico Orlando, morto a 26 anni. Il soccorritore: «Dite a suo papà che non gli ho mai lasciato la mano» Subito dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, la polizia di Stato e la polizia locale. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo, un ottantaduenne, non c’è stato nulla da fare, e il decesso è stato constatato sul posto. Secondo le prime indagini, l’uomo siva incon alcuni familiari e aveva deciso di fare un bagno in mare.