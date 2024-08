SMITE 2 annunciata la collaborazione con Just About con premi e ricompense per i fan

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il team di sviluppo di2, Titan Forge Games, e, la piattaforma chea i fan appassionati, hanno annunciato la loro partnership ufficiale dedicata al gioco, così da preparare i fan in vista del rilascio dell’Alpha 24/7. Centinaia di migliaia di giocatori accedono aogni giorno, quindi vanno online per giocare al MOBA ricco di contenuto ed in continua evoluzione. Grazie al nuovo sistema di ricompensa di, gli utenti del gioco potranno essere ricompensati per la creazione di contenuti su Internet. Gli attuali membri distanno godendo delledi questo nuovo modello di comunità online. Nell’anno trascorso dal lancio Alpha della piattaforma, hanno: Ricevuto oltre $ 25.