Salernitana Iervolino si dimette | Busso è il nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Robertoè ildella, dopo le dimissioni presentate da Daniloe ratificate dal Cda questo pomeriggio. Lo comunica il club campano in una nota. Nel sito della società è stata anche pubblicata una lettera di, che restadel club. “Cari tifosi della,Parlare a cuore aperto per me rappresenta una necessità, consapevole della passione che ci unisce e della tensione che, ahimè, è venuta a crearsi nelle ultime settimane. Non posso ignorare le critiche e le offese che mi sono state rivolte, né posso far finta di non vedere gli striscioni attraverso i quali qualcuno mi chiede di andarmene.