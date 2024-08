Quell’irrefrenabile voglia di darci un taglio Corto cortissimo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 16 agosto 2024) I tagli di capelli corti scalati e sfilati sono tra i più richiesti nelle tendenze hairstyling per donne. Questi tagli offrono non solo un look moderno e fresco, ma anche una grande praticità nella gestione quotidiana. Perfetti per chi desidera un cambio di look deciso e versatile, i tagli corti sono una scelta audace e chic. Senza dubbio ci sono dei requisiti fondamentali per riuscire a portare uncon disinvoltura. Prima tra tutti una bella dose di personalità, perché i tagli corti hanno già un carattere forte e grintoso per natura. Bisogna essere in grado di indossarli senza farsi dominare e soprattutto serve un look all’altezza.