Perché le parole di Delmastro hanno bisogno di un' immediata e severa smentita di Nordio

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nello stesso giorno di Ferragosto, nel quale si sarebbe consumato nel carcere di Parma l’ennesimo suicidio (il terzo in quell’istituto ed il 67esimo nel Paese), il Sottosegretario alla Giustizia, in visita alle carceri pugliese spiegava in maniera pittosto chiara quale fosse il suo rapporto ideologico con l’istituzione carceraria. Pensando di provocare consprezzanti coloro che nel Paesecura delle condizioni del popolo dei carcerati, non si rendeva conto del fatto, altrettanto grave, che con le sue affermazioni offendeva innanzitutto quello stesso personale di Polizia penitenziaria, il cui ruolo e la cui funzione avrebbe dovuto istituzionalmente salvaguardare. Sono infatti gli agenti e gli ufficiali di Polizia penitenziaria che a quella “Mecca dei detenuti”, si recano quotidianamente con spirito di servizio.