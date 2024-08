Palio Siena rinviato due volte nel 2024 | è la prima volta in 155 anni

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 16 agosto 2024) (Adnkronos) – Nell'ultimo secolo e mezzo (per la precisione 155) non era mai accaduto ma ilnegli annali della storia deldirimarrà con un record storico: un doppio rinvio nello stesso anno delle Carriere in piazza del Campo a causa della pioggia rispetto alle date canoniche del suo svolgimento, il L'articoloduenel: è lain 155proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.