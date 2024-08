Palermo 19enne denuncia una violenza sessuale in spiaggia nella notte di Ferragosto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Orrorediin Italia: una ragazza di 19 anni ha raccontato di essere stata violentata sulladi Balestrate. La giovane arriva dalla Francia e si trovava a Partinico, in provincia di, per una vacanza: ai carabinieri ha detto di essere stata avvicinata da un ragazzo di 27 anni che nel corso delladel 15 agosto l’avrebbe molestata sessualmente. La vittima ha spiegato di essere riuscita a fuggire per miracolo e di aver chiesto aiuto ad alcuni passanti che hanno subito allertato i sanitari del 118. Leggi anche: Uccisa dall’ex a 25 anni mentre filma un TikTok: era mamma di tre bambini Laè stata trasportata all’ospedale di Partinico per eseguire alcuni controlli mentre i carabinieri sono riusciti ad individuare il 27enne autore della