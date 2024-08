MotoGP prove libere GP Austria oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Latorna in azione sulla pista di Spielberg, che ospita il Gran Premio d’. Si tratta dell’undicesimo round del motomondiale, che ha ormai raggiunto il giro di boa. I piloti scenderanno in pista per la prima volta venerdì 16 agosto, con la prima sessione diinper le 10:45. Le moto sfrecceranno sull’asfalto per quarantacinque minuti, con la bandiera a scacchi prevista per le 11:30. Nel pomeriggio, latornerà in azione tra le 15:00 e le 16:00, in occasione della sessione di prequalifiche. Infine, l’ultima sessione diè inper la tarda mattinata di sabato 17 agosto, tra le 10:10 e le 10:40. Tutte le sessioni saranno trasmesse inda Sky, con gli abbonati che potrannosul canale di Sky Sport. Inoltre, è prevista anche la copertura streaming sulle piattaforme di Sky GO e di NOW.