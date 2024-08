Morìa di pesci nell’oasi Wwf a Capalbio Emergenza ambientale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024)(Grosseto), 16 agosto 2024 – Un’altradinel Grossetano. Dopo quella nella Laguna di Orbetello, per giorni interessata dal devastante fenomeno, ora ancheè in. Dal 7 agosto è stato registrato nella laguna salmastra costiera del lago di Burano, oasi Wwf a, l’inizio delle criticità dovute alla mancanza di ossigeno. L’amministrazione comunale dispiega in proposito: “Si è prodotta un'sulla quale il Comune è tempestivamente intervenuto aprendo il centro operativo in data 7 agosto, a seguito di una prima nota informativa da parte del Wwf”. L', spiega una nota, attualmente si sviluppa nel Canale scaricatore della bassa e in due aree del Lago, di fronte al canale e di fronte alla torre di Burano, e “preoccupa inoltre l'estesa area distrofica nella parte del lago prospicente l'idrovora di Ponente.