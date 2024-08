La fabbrica dei reati | in sei anni 28 nuovi articoli del Codice penale otto i nuovi crimini introdotti dal governo Meloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 16 agosto 2024) C’era una volta unsnello, comprensibile, che puniva ipiù gravi e lasciava il resto alla sfera civile o amministrativa. Oggi quelè un lontano ricordo, sommerso da una valanga di, commi e s-commi che sembrano moltiplicarsi come funghi dopo la pioggia. Un labirinto normativo in cui è facile perdersi e dove comportamenti un tempo ai margini della legalità rischiano ora pene severe. Ladei: un’inflazione normativa senza freni Come riporta un’analisi di Pagella Politica, negli ultimi seiil nostroha visto l’introduzione di ben 28, mentre altri 45 sono stati ampliati. Un’inflazione normativa che sembra non conoscere freni, indipendentemente dal colore politico dei governi in carica. Il, in particolare, si è distinto per il suo attivismo in materia