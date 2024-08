Il solito Trump vittimista e aggressivo mette nel mirino Kamala

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un nuovo showiano, gonfio di livori e di rivendicazioni infantili del tipo: «È un mio diritto fare attacchi personali, dato cheHarris è responsabile di accuse false nei miei confronti». Tolto dall’obiettivo Joe Biden,si è accanito suHarris, durante una conferenza stampa organizzata nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey.ha iniziato a mitragliare la candidata democratica accusandola di «distruggere ogni cosa che tocca» e screditandola di fronte al pubblico di elettori: «Se sarà eletta la Harris, le vostre finanze e il vostro Paese non si riprenderanno più».