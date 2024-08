Il mio prossimo lavoro Giulia Stabile nuova sfida per l’ex ballerina di Amici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nuovo impegno per, stavolta lontano dalla tv. La, in questi mesi, è stata al centro del gossip con alcuni flirt, poi smentiti, che le sono stati attribuiti. Il più chiacchierato con il cantante dell’ultima edizione di, Holden. Che, a scanso di equivoci, aveva messo a tacere ogni chiacchiera: “Ci siamo conosciuti lì in casetta ad. Essendo una professionista avevamo poco tempo di conoscerci e parlare”. >> “Dalle Olimpiadi a Ballando con le stelle”. Colpo Milly, il campionissimo azzurro è un nuovo concorrente ufficiale “Però da quando è finito il programma ci siamo visti comunque e siamo molto. Abbiamo stretto in pochissimo tempo e sono molto contento di questa cosa”., adesso, è proiettata altrove: concentrata su unche continua a darle molte soddisfazioni.