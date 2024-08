I cinque motivi per non perdere Pisa-Spezia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 - Il campionato sta per iniziare e domani i nerazzurri affronteranno loper la prima giornata della Serie B 2024-25. Vi servono ancoraper seguire questa partita? SI FA SUL SERIO - Ore di allenamento al caldo dell'estate. Ore di preparazione a Bormio, San Piero a Grado, all'Arena Garibaldi. Minuti su minuti di gioco macinati in amichevole, da squadrette di terza categoria fino ad arrivare all'Inter. Un antipasto di Coppa Italia ricco e anche gustoso. Tutto questo non serve a nulla. Domani si riparte da zero, domani è il momento in cui i nerazzurri dovranno iniziare a segnare, vincere e sognare, per regalare alla città qualcosa di importante. IL RITORNO DI D'ANGELO - Inzaghi è il nuovo condottiero nerazzurro, un allenatore che si è subito calato nella parte alla perfezione, ma quella di domani non sarà una partita come tutte le altre.