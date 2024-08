Giappone arriva il tifone Ampil | venti forti e mareggiate

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ilsi è avvicinato alvenerdì, mentre le autorità hanno messo in guardia da smottamenti e inondazioni nelle aree vicine al suo percorso previsto attraverso l'Oceano Pacifico. Nella prefettura di Chiba, le autorità hanno chiesto ai residenti di evacuare l'area mentre grandi onde iniziavano a infrangersi sulla città di mare. Secondo l'Agenzia meteorologicase,, cona oltre 160 km/h, non dovrebbe toccare terra, ma si sta muovendo verso un gruppo di piccole isole chiamate Hachijojima. I treni Shinkansen tra Tokyo e Nagoya sono stati fermati per l'intera giornata, secondo la Central Japan Railway, come succede spesso in caso di tifoni. Sospesa temporaneamente anche la circolazione dell'alta velocità nelnord-orientale e alcuni treni locali di Tokyo.