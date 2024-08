Gaza dopo il secondo giorno di trattative il negoziato tra Israele e Hamas resta in stallo Biden correi ai ripari e presenta una nuova proposta di pace

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 16 agosto 2024) Si è concluso, purtroppo senza risultati tangibili, ildi negoziati a Doha, in Qatar, traper il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco a. Lo ha annunciato in una nota il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, spiegando che nelle prossime ore il suo ufficio rilascerà una dichiarazione per aggiornare l’opinione pubblica sullo stato dei colloqui.quanto riportano i media israeliani, la delegazione dello Stato ebraico che ha partecipato ai colloqui nella capitale del Qatar rientrerà in patria questa sera. Un round negoziale in cui,quanto riferito da un funzionario israeliano coinvolto nei colloqui sugli ostaggi a Channel 13, sarebbero stati fatti progressi che fanno ben sperare per il futuro. Un ottimismo che non sembra affatto condiviso da