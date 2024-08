Cos’è Scientology l’organizzazione religiosa frequentata da Sharon Verzeni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 agosto 2024) Per risolvere il giallo di Terno d’Isola gli inquirenti scavano, come ovvio che sia, nella vita privata e nella cerchia delle amicizie di, la 33enne uccisa a Coltellate durante una passeggiata notturna tra il 29 e 30 luglio 2024 in via Castegnate a poca distanza da dove la vittima abitava con il fidanzato Sergio Ruocco, già ascoltato due volte dai carabinieri, la seconda insieme al padre – ed escluso dalla lista dei possibili sospettati: il suo alibi regge e ne sono convinti anche i genitori diche lo hanno accolto in casa. In assenza di piste consolidate, tutti i residenti di via Castegnate sono stati sottoposti a test del Dna, come avvenne molti anni prima per l’omicidio di Yara Gambirasio, mentre vengono sondati rapporti, frequentazioni e abitudini della donna e della coppia.