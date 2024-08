Ciclismo Toniolli in prognosi riservata non in pericolo di vita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 ago. (askanews) – E’ fuoriAlice, la ciclista 19enne della Top Girls Fassa Bortolo ricoverata in ospedale dopo essere rimasta vittima di un grave incidente durante la prova Donne Open del Circuito dell’Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto (Treviso). La giovane atleta aveva battuto violentemente il capo contro un muretto a bordo strada. Oltre a un grave trauma cranico le erano stati riscontrate fratture multiple al costato e a una gamba. Alicespiega il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Treviso, Francesco Benazzi, “resta in, ma non è indi”. Secondo il dirigente medico, per poter sciogliere labisognerà attendere “almeno due o tre giorni”.