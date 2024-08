Barcellona Flick pronto al debutto | Non vediamo l’ora Felice di riavere Pedri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Anche ila tornare in campo l’esordio in Liga, domani alle 21.30 contro il Valencia: “Nondi scendere in campo. Sappiamo che c’è un’atmosfera speciale e sarà dura perché i nostri avversari sono una squadra che gioca bene”, ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico Hansi. Blaugrana tra ritorni e assenze: “Sonodi. È un giocatore speciale che trasforma la squadra e che può aiutarci. Sono ottimista riguardo al recupero degli altri due, sono sulla strada giusta”. Ci sarà anche Lamine Yamal, nonostante le vicende occorse nelle scorse ore al papà accoltellato ma fuori pericolo. Tra i convocati invece non c’è Dani Olmo: “Non è in condizioni fisiche ottimali per domani”.al: “Nondi” SportFace.