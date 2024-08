Atletica Golden Gala 2024 | presente Leonardo Fabbri oltre a Crouser Nel disco c’è Stona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Grande attesa per ilPietro Mennea, in programma venerdì 30 agosto allo Stadio Olimpico di Roma. La tredicesima tappa della Wanda Diamond League vedrà infatti ai nastri di partenza un cast di altissimo livello, che va arricchendosi di ora in ora. Nel getto del peso ci sarà l’azzurro, deluso dalle Olimpiadi di Parigi ma pur sempre campione europeo in carica. Il toscano torna proprio all’Olimpico, dove pochi mesi fa ha trionfato, forte di un primato da 22,95 metri. Il suo principale avversario sarà niente poco di meno che lo statunitense Ryan, che ha Parigi con 22,90 metri ha vinto il terzo oro olimpico consecutivo della sua leggendaria carriera. Grande attesa anche per il giamaicano Roje, oro a Parigi nel lancio delcon il primato personale e record olimpico di 70,00 metri.