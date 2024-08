A casa tutti bene | trama cast e curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 16 agosto 2024) AsulDa sempre interessato ai rapporti, più o meno sopra le righe, che si possono instaurare tra le persone, il regista Gabriele Muccino è tornato in Italia dopo aver realizzato ben quattrostatunitensi, tra cui spiccano La ricerca della felicità e Padri e figlie. Nel 2018 ha dunque portato al cinema quello che è poi divenuto uno dei suoi maggiori successi, A(qui la recensione), un dramma corale non privo di elementi da commedia, dove il regista ha occasione di esplorare nuovamente il tema della famiglia in tutte le sue possibili sfumature.