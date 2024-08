5 trend da conoscere per non farsi trovare impreparate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ferragosto è passato da appena un giorno e le vacanze sono ancora in pieno svolgimento ma è già tempo di cominciare a pensare allo shopping per la nuova stagione che si avvicina sempre di più. Per non rischiare di agire d’impulso o di arrivare tardi, è bene fare un ripasso veloce, soprattutto in fatto di accessori. E di concentrarsi su tutti iborse autunno inverno 2024 2025 che sono emerse dalle passerelle. Le passerelle hanno infatti decretato quali saranno le tendenze borse più forti, destinati a diventare virali. Ovvero tutti i modelli, le decorazioni, le proporzioni e i dettagli che ci faranno innamorare al primo sguardo. Cercando di scegliere tra le tantissime proposte, però, ci si può sentire sopraffatte. Niente paura.