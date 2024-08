1 adolescente su 10 in realtà di più subisce violenza sessuale prima dei 16 anni

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 16 agosto 2024) Lacontro le donne comincia fin dall’infanzia: secondo i dati Istat, infatti, 1su 10violenzedei 16, ma i dati sono solo parziali, a causa del fatto che molte persone non denunciano le violenze. Come analizzato dai dati Istat in Italia il 31,5% delle donne (che sono quasi 7 milioni) tra i 16 e i 60ha subito una qualche forma difisica onel corso della vita, ma le statistiche rivelano anche un altro dettaglio: il 10,6% delle ragazze sotto i 16, infatti, ha subito violenze sessuali e nella maggior parte dei casi (l’80%) da parte di sconosciuti. Ulteriori ricerche condotte da Ipsos e Save The Children (QUI il link) indicano che c’è ancora una percentuale molto alta di giovani che considerano le vittime colpevoli degli stupri subiti.