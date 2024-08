Vaiolo delle scimmie primo caso fuori dall’Africa | registrata in Svezia la variante più aggressiva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Roma, 15 agosto 2024 – Poche ore dopo che l'Oms ha dichiarato che l'epidemia di mpox,, in alcune parti dell'Africa è ora un'emergenza globale, l'Agenzia svedese per la sanità pubblica annuncia di aver registrato ilal didell'Africa dellapiù pericolosa del. "Ad una persona è stato diagnosticato a Stoccolma il morbo causato dallaClade 1. È ilcausato dal clade I ad essere diagnosticato al didel continente africano”, ha affermato l'agenzia in un comunicato. L'agenzia ha affermato che la persona ha contratto il contagio durante un soggiorno in una zona dell'Africa in cui è attualmente in corso un'importante epidemia di mpox Clade 1.