Leclerc prende esempio da Sinner | sventato il tradimento

(Di giovedì 15 agosto 2024) Jannikè d’ispirazione per tutti, perfino per il campione della Formula 1 Charles: ecco perché. Il Gran Premio d’Olanda è ormai all’orizzonte – la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 25 agosto – ma un mese di stop è stato più che sufficiente per ritemprare il corpo e la mente. Anche i piloti, del resto, hanno bisogno, di tanto in tanto, di staccare le mani dal volante e di concedersi qualche giorno di relax in compagnia delle persone a loro care. Charlesha fatto una scelta un po’ insolita (LaPresse) – Ilveggente.itLo sa bene Charles, che prima di tornare in pista si è giustamente regalato una gran bella vacanza. Se Lewis Hamilton si è recato a Parigi per godersi i giorni clou delle Olimpiadi, e Carlos Sainz è volato a Mallorca insieme alla fidanzata Rebecca Donaldson, il ferrarista ha optato per una soluzione molto più easy.