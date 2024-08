L’auto si cappotta dopo uno scontro e finisce sull’altra carreggiata | grave una donna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) Bellaria (Rimini), 15 agosto 2024 –il ciclista investito a Viserba, ecco un altro incidente sempre nella mattinata di Ferragosto sulla strada statale 16 Adriatica, stavolta all’altezza di Bellaria. E’ successo intorno alle 12.40. Una, che viaggiava in direzione nord su una Lancia Y, è finita contro una Renault Kadjar che ospitava a bordo una famiglia (marito, moglie e 3 bambini).dellaha perso il controllo e si è schiantata contro il guard rail, capottandosi e finendo sullaopposta. Lasi trova in gravi condizioni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i soccorsi e la Polstrada. La strada è stata interrotta per diverso tempo in entrambi i sensi di marcia.