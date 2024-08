Dalle Olimpiadi alla pista di Ballando | chi recluta Milly Carlucci | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) È Tommaso Marini il penultimo concorrente di Bndo con le Stelle, come annunciato da lui stesso nelle scorse ore. Si tratta dello schermidore che ha vinto l'argento olimpico nel fioretto a squadre a Parigi. La conduttrice del talent di Rai 1 aveva annunciato sui social che proprio il giorno di Ferragosto un altro aspirante ballerino si sarebbe palesato. Ora, non resta che conoscere l'ultimo concorrente, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Secondo alcuni, potrebbe trattarsi di Barbara D'Urso, che lastarebbe corteggiando da anni e che avrebbe una profonda passione per il ballo. Marini ha annunciato ai suoi follower che parteciperà a Bndo riprendendosi mentre è in aeroporto, di ritorno in Italia da Parigi.