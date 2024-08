Ciclismo Blanka Vas vince la 5a tappa del Tour de France Femmes Katarzyna Niewiadoma nuova maglia gialla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Entra sempre più nel vivo ilde2024. Oggi è andata in scena la quinta frazione, la Bastogne-Amnéville di 152.5 km che ha visto il successo diVas, mentre cambia tutto al vertice della classifica generale. Demi Vollering infatti crolla e lascia la. La frazione odierna della Grande Boucle al femminile è stata molto frastagliata con continui sali-scendi e pochi momenti per tirare il fiato. Il finale, inoltre, ha visto uno strappo che ha scombinato le carte in tavola. Il successo come detto è andato aVas (Team SD Worx – Protime) con il tempo complessivo di 3:46:51, in volata sulla polacca(Canyon//SRAM Racing), la tedesca Liane Lippert (Movistar Team) e la statunitense Kristen Faulkner (EF-Oatly-Cannondale).