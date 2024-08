Basta una parola sbagliata e non li senti più per giorni | sono i segni zodiacali più permalosi in assoluto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 15 agosto 2024) Alcunisi distinguono per essere davvero intolleranti, occhio a non dire loro unadi troppo. Ecco quali. La passione per l’oroscopo unisce tantissime persone, anche se spesso si fa fatica ad ammetterlo per timore di apparire creduloni o non in grado di agire liberamente. In realtà, spesso anche i più integerrimi finiscono per essere curiosi e buttare un occhio sulle previsioni, non a caso troviamo una rubrica ad hoc anche nei quotidiani generalisti. L’astrologia appassiona tantissime persone – Foto: Cityrumors.itFarlo ci permette di avere un’idea più precisa non solo del nostro carattere, ma anche di quello delle persone a noi più vicine, così da comprenderne meglio pregi e difetti e agire così di conseguenza. C’è chi infatti si distingue per avere davvero poca pazienza, chi si rapporta con loro dovrebbe pensare almeno due volte a quello che dice e fa.