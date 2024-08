Basket | Pallacanestro Trieste la voglia di coach Jamion Christian

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 agosto 2024) Una bella promozione dalla A2 al termine di un campionato, al pari della “gemella” Trapani Shark, letteralmente dominato. Adesso, però, l’asticella si alzerà sensibilmente portandoa giocare contro le formazioni più forti e in vista del nostro panorama cestistico. Per una neopromossa l’impatto non è mai facile, ma i giuliani sperano di ripercorrere le vie maestre tracciate nella passata annata da Vanoli Cremona e, soprattutto, Estra Pistoia.in una delle sue ultime interviste ha parlato dell’ambiente triestino fissando i punti che il suo roster dovrà perseguire per arrivare al focus minimo da centrare: la salvezza in LegaA.