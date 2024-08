Truffa bonus vacanze a Rimini indagati dieci tra albergatori e imprenditori del settore turistico

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2024)tradeldella costiera romagnola dovranno rispondere diai danni dello Stato eaggravata per l’ottenimento illecito del “”. I Finanzieri del Comando Provinciale dihanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica dieffettuando, con l’impiego di oltre 50 militari, 15 perquisizioni in tutta la provincia nei confronti di 7 persone al fine di cautelare valori mobiliari e immobiliari per oltre un milione di euro. Il sequestro ha riguardato, inoltre, società che gestiscono 7 note strutture alberghiere della riviera romagnola.