Travolto sulle strisce a Varese È morto il turista francese

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Le sue condizioni erano da subito parse gravissime ai soccorritori che nella tarda serata di venerdì 9 agosto erano intervenuti in seguito all’incidente. La vicenda ha avuto purtroppo l’epilogo peggiore: dopo aver lottato per alcuni giorni tra la vita e la morte, ilinvestito in centro aè venuto a mancare. Il decesso nella giornata di ieri, dopo che era stato ricoverato in condizioni disperate nela Rianimazione dell’ospedale di Circolo. L’uomo, 79 anni, era statoda un’auto in via Sacco mentre attraversava la stradapedonali insieme ai familiari: la moglie 70enne, la figlia di 50 e tre nipotini, due maschi e una femmina, di 10, 16 e 14 anni. Per il resto del gruppo solo ferite lievi, mentre sono state troppo gravi le conseguenze riportate dall’anziano nel violento impatto.