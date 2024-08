Stormgate – disponibile in Early Access e Free to Play

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Frost Giant Studios è entusiasta di annunciare che, l’attesissimo gioco di strategia in tempo reale del team, è entrato ufficialmente insu Steam ed è oragratuitamente!su PC Windows o tramite la piattaforma di gioco cloud GeForce Now di NVIDIA, i giocatori possono tuffarsi in emozionanti missioni 1v1 e 3 giocatori in cooperativa, divertirsi con partite di squadra 2v2 personalizzate e dare un’occhiata a una prima serie di missioni della Campagna mentre il team di sviluppo continua a evolvere il gioco. I giocatori disi daranno guerra su una Terra post-apocalittica in un nuovo universo science-fantasy, dove l’umanità è sotto assedio dopo un’invasione cataclismatica da parte di forze demoniache.