Scontro frontale tra due auto nel Veronese due morti e due feriti

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tragico bilancio dopo unotra duenel: due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Valeggio sul Mincio, proprio in provincia di Verona. Le due vittime avevano rispettivamente 35 e 38 anni. Nell’impatto tra le duevetture, come detto, sono rimaste ferite gravemente altre due persone, trasportate in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento, a Verona. In base a quanto emerso dopo l'incidente sarebbe rimasta coinvolta anche una terzamobile. Al momento le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia stradale, intervenuta sul luogo della tragedia insieme ai vigili del fuoco e a quattro mezzi di soccorso.