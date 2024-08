Sagra dello zuccherino Ferragosto più dolce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) A Grizzana Morandi ilsi festeggia all’insegnamontanaro. Domani, infatti, andrà in scena la 74esima edizione delladedicata a questoantico, uno dei più noti della tradizione appenninica a cavallo tra Emilia e Toscana. Loda qualche anno è stato inserito nell’ elenco dei prodotti tipici di entrambe le regioni: a tavola i confini non valgono e spesso le tradizioni uniscono paesi affacciati sugli opposti versanti. È questo il caso, diffuso sui crinali di Bologna, Modena, Firenze e Prato, antico "pane" delle feste. In passato non c’era ricorrenza, a partire dal matrimonio, che si celebrasse senza questa apprezzata delizia. La ricetta, che prevede un impasto simile alla frolla cotto al forno e ricoperto con una glassatura di anice e zucchero, ha ingolosito generazioni di montanari attraversando i secoli.