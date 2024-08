Pontremoli umile e grintoso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) È stata una lunga estate calda per la giovane societàFc che da qualche giorno, al ’Romiti’, ha dato piede alla nuova avventura, guidata nel suo terzo anno di attività dall’indomito presidente Stefano Giannetti. Una stagione importante, difficile, ma forse anche più stimolante. Stimoli che provengono dal ripescaggio, meritocratico, in Seconda categoria. Ilsi presenta così ai nastri di partenza nel ruolo di matricola, ma con dentro tanta carica accumulata in un’estate resa difficile anche dalle problematiche di mercato, causate dall’incertezza della categoria. Tutto lo spirito sta nelle parole di una delle bandiere del calcio pontremolese, che ora fa parte del nuovo corso in Seconda categoria.