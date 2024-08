Ponte Morandi | il Comitato ricordo Vittime vogliamo la verità processuale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 14 agosto 2024) AGI - "In questi sei anni di importante è accaduto che sono state fatte le indagini in modo molto approfondito e il processo è partito con grande impegno di tutti, e questo è un dato che non era scontato". Lo dice Egle Possetti, portavoce deldi, nel giorno della sesta commemorazione del disastro, costato la vita a 43 persone. Possetti nella tragedia perse la sorella, il cognato e il nipote. "Ovviamente speriamo si possa giungere, quanto prima, a una sentenza di primo grado per poi arrivare alla fine di questo calvario- aggiunge - purtroppo in Italia i processi sono così lunghi e noi abbiamo bisogno di avere certezza su ciò che in cuor nostro è già certo, che sono le motivazioni di questa tragedia.