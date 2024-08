Pallone d’oro 2024 | quando sarà annunciato il vincitore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Manca sempre meno all’inizio ufficiale della nuova stagione/25 per quanto riguarda i principali campionati europei, ma è anche tempo di pensare ai premi per la stagione appena conclusa. Il principale premio individuale è senza dubbio il, che anche in questa edizione, per la terza volta nella storia, verrà assegnato sulla base dei risultati della stagione anziché dell’anno solare. La cerimonia di consegna delavverrà lunedì 28 ottobre al Theatre du Chatelet di Parigi. Non resta che aspettare poco più di due mesi dunque per sapere chi succederà a Lionel Messi nell’albodel premio, con tutta probabilità un nome nuovo che andrà a spezzare l’egemonia di Messi e Cristiano Ronaldo.ilSportFace.