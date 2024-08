Nord Stream chiesto arresto sabotatore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 14 agosto 2024) 14.40 Uno dei presunti sabotatori dei gasdotti1 e 2 sarebbe riuscito sfuggire agli inquirenti, che gli danno la caccia da giugno. Oggi è stato spiccato un nuovo mandato d'contro di lui da Berlino. Il ricercato sarebbe Wolodymyr Zhuravlov, un 44enne, sub ucraino, residente in Polonia. Si nascondeva a Varsavia. La Polonia ha confermato di avere ricevuto il mandato diinternazionale, ma ha sostenuto che l'uomo è rientrato in Ucraina a luglio.