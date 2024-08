Nick Cave su dolore e perdita | L’idea che l’arte vinca su tutto per me non vale più

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 14 agosto 2024) È un’intervista a cuore aperto quella cheha rilasciato a Leigh Sales per Australian Story, su ABC News. L’artista ha infatti parlato delimmenso seguito alladi due figli: Arthur di 15 anni è morto cadendo da una scogliera a Brighton nel 2015, mentre Jethro è scomparso a 31 anni nel 2022 per cause mai rivelate. Tragedie che hanno cambiato il modo in cuisi approcciava alla vita: fino ad allora – confessa il cantautore a Leigh Sales – era «incantato dalla mia stessa genialità, ma poi ho percepito la follia di quel vergognoso tipo di auto-indulgenza». «Sono un padre, un marito, un nonno e una persona gentile nel mondo. – aggiunge – Queste cose sono più importanti per me deldi essere un artista».