Napoli-McTominay Manna summit con il Manchester United | Ecco cosa filtra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Giovanniin missione a Londra per. Ilvuole lo scozzese in prestito, la risposta del. Gli ultimi aggiornamenti. CALCIO MERCATO– Il mercato delsi infiamma oltremanica. Giovanni, braccio destro di De Laurentiis, è in missione a Londra per un obiettivo ambizioso: Scottdela colloquio con lo: la conferma di Sky Sky Sport conferma: la notizia lanciata da The Athletic è fondata.è in trattativa con ilper portare lo scozzese all’ombra del Vesuvio. Un colpo che potrebbe ridefinire il centrocampo di Conte. Ma non è tutto rose e fiori. Ilvorrebbein prestito, una formula che al momento non trova il gradimento dei Red Devils. Lo, infatti, sembra orientato solo verso una cessione definitiva del centrocampista scozzese.