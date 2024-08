Mars compra Pringles in contanti l’operazione conclusa per una cifra enorme

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 14 agosto 2024), il colosso globale conosciuto per gli snack dolci come M&M’s, Snickers e Skittles, ha appena messo a segno un’acquisizione che farà storia nel settore degli snack. La multinazionale ha infattito, insieme ad altri marchi di Kellanova, per unache supera qualsiasi precedente nel settore. I dettagli del: larecord per aggiungere salato all’azienda dolciariaha accettato di pagare 83,50 dollari per azione, per un totale di 35,9 miliardi di dollari (inclusi oltre 6 miliardi di debiti netti), per acquisire Kellanova, l’azienda madre die Pop-Tarts. La, non solo rappresenta un premio del 69% rispetto al valore delle azioni di Kellanova di qualche mese fa, ma si colloca come una delle più grandi operazioni mai viste nel settore degli snack.