L’ospedale di Lacor isola nella povertà

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dalla Brianza per continuare il sogno di cura e solidarietà di mamma e papà. La storia di Dominique Corti diventa un diario. Dominique, medico, è figlia di Piero Corti, originario di Besana Brianza, che insieme alla moglie Lucille Teasdale, nel 1993 ha dato vita alla Fondazione Corti, per garantire un futuro alHospital,a cui hanno dedicato la vita, sostenendolo con fondi e competenze, anche dopo di loro. Nel 2003, alla morte di Piero, la figlia Dominique Atim ha assunto la presidenza della Fondazione Corti. IlHospital è il maggior ospedale no profit dell’Uganda. Durante la sua ultima missione alHospital nelle scorse settimane, Dominique Corti ha appuntato le sue giornate di lavoro in un diario. Racconta l’assemblea annuale che raccoglie personale, pazienti, la comunità locale e le organizzazioni governative con cui collabora.