L’analista militare | Il blitz in Kursk? Zelensky sbaglia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 agosto 2024 – La ‘mossa del cavallo’ dell’Ucraina che da nazione invasa è diventata invasore con l’offensiva nella regione frontaliera russa di, arrovella gli analisti di mezzo mondo. Kiev non dichiara, il generale Oleksandr Syrskyi, l’ufficiale dallo sguardo di ghiaccio che preferisce il silenzio alle parole, è il regista del. Maurizio Boni, saggista di Analisi Difesa già da vice comandante dell’Allied Rapid Reaction Corps di Innsworth (Regno Unito), l’obiettivo di Kiev è la conquista della centrale nucleare di? "Sono costantemente in contatto con il comandante in capo Oleksandr Syrsky e ricevo resoconti sulla situazione in prima linea e sulle nostre operazioni nella regione di. Nonostante le battaglie difficili e intense, le nostre forze continuano ad avanzare nella regione die il "fondo di scambio" del nostro stato sta crescendo".