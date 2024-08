L’agente è a Napoli per chiudere | prossimo acquisto ad un passo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Potrebbe sbloccarsi davvero in pochissimo tempo ilcolpo di mercato per ildel giocatore è in città per. Il mercato delsi è improvvisamente complicato nel corso degli ultimi giorni. La mancata cessione di Cajuste al Brentford, l’arrivo di Marco Brescianini improvvisamente sfumato, senza dimenticare ovviamente il caso Osimhen che tiene banco ormai da giorni; proprio quest’ultimo, manco a dirlo, non permettere al club partenopeo di puntare in maniera diretta e convinta su Romelu Lukaku. Per Giovanni Manna sono giorni difficili, anche perché a piazza comincia a mostrare un senso di insofferenza nei confronti della società, colpevole di essere arrivata troppo in ritardo su alcune situazioni e soprattutto colpevole di aver creato malumore in Antonio Conte.