Inter attiva nel calciomercato in entrata e in uscita | tra obiettivi e certezze – Sky

L'Inter è impegnata nelle ultime trattative in entrata e in uscita del suo mercato estivo. L'attenzione è al momento principalmente relativa alla retroguardia. LA SITUAZIONE – L'Inter ha individuato le due principali opzioni per quanto concerne il braccetto sinistro da acquistare nella sessione estiva di calciomercato. Come riportato da Sky Sport, l'attenzione del club nerazzurro si è rivolta sui profili di Tomas Palacios, di proprietà del Talleres, e Mikayil Faye, in forza al Barcellona. L'argentino è un classe 2003, mentre il senegalese è un classe 2004. In tal senso, l'ingaggio di uno dei due rientrerebbe pienamente nei piani di Oaktree in merito all'acquisto di calciatori giovani e futuribili. Il cui acquisto dovrebbe rappresentare un vantaggio per il presente, grazie al rendimento in campo, e per il futuro, costituendo un asset strategico sul piano economico.