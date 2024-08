Gli incendi si abbattono sul Ferragosto | chiusa l’area picnic

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Montaguto con l’ordinanza sindacale n. 7 del 14 agosto 2024 avvisa che per motivi di sicurezza legati agli eventiari dei giorni scorsi, le areein Località Sorgenti sono interdette all’accesso. Un colpo per la zona che per giorni è stata assalita dalla manoaria dei piromani, come era accaduto poche settimane fa a Montevergine. In questo caso, però,del Partenio è accessibile ai visitatori e anche la Funicolare per Montevergine. Confermate le corse tutti i giorni: dal Santuario si comunica che non c’è alcun problema di accessibilità al Santuario di Montevergine, raggiungibile attraverso la strada rotabile e la funicolare con i seguenti orari. Dal lunedì al venerdì: 08,30 – 09,15 – 10,00 – 10,45 – 11,30 – 12,15 – 13,00 – 13,30 – 14,15 – 15,00 – 15,45 – 16,30 – 17,15 – 18,00 ultima corsa.