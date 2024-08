Fiumicino | sanzionati 4 NCC per procacciamento illecito di clienti in aeroporto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024), NCC, sanzioni, controlli,Leonardo Da Vinci – Controlli serrati dei Carabinieri portano a multe per oltre 8.000 euro presso l’Leonardo Da Vinci. I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno intensificato i controlli presso lo scalo di“Leonardo Da Vinci” durante la settimana di Ferragosto. Le verifiche, concentrate sulle uscite dei Terminal e all’interno delle attività commerciali, hanno portato alla sanzione di 4 conducenti di NCC (Noleggio Con Conducente) perdiin aree non autorizzate. I conducenti sono stati sorpresi mentre cercavano di attirare passeggeri in transito all’uscita dei Terminal 1 e 3 Arrivi, operando al di fuori degli stalli previsti e senza le necessarie autorizzazioni. Le sanzioni comminate ammontano a oltre 8.250 euro.